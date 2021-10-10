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Новый поток лавы вызвал еще большие разрушения на острове Пальма

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, вызвал новые разрушения на острове в Атлантическом океане, сообщает Associated Press.

В миреЛава извергающегося на Пальме вулкана достигла океанаЧитать подробнее

Частичное обрушение вулканического конуса в одночасье породило новый поток лавы в субботу. Он начал следовать вниз по хребту Кумбре-Вьеха к западному берегу острова и далее к океану.

Власти заявили, что новый поток лавы прошел по району, жители которого были поспешно эвакуированы после извержения 19 сентября. Тогда около 6 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и фермы.

Полиция разрешила тем, чьи дома сейчас могут быть в опасности, позже эвакуировать оставшееся имущество.

Ранее сообщалось, что на острове возобновил работу аэропорт после того, как два дня назад власти были вынуждены закрыть его из-за выброса пепла во время извержения вулкана.

29 сентября лава извергающегося вулкана достигла океана. По данным издания El Pais, при контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака черного и белого цвета. Испарения могут быть смертельно опасны.

В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На сегодняшний день не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

Кумбре-Вьеха Канарские острова Пальма

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