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Саакашвили письменно ответил на вопросы грузинского оппозиционного телеканала

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в среду письменно ответил на вопросы журналиста оппозиционного телеканала "Мтавари архи", отправленные ему в тюрьму.

"Я приехал в Грузию потому, что по-другому не мог. Это была не первая попытка вернуться сюда. Не все получилось так, как я планировал. Первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это не был вояж бизнес класса. Я приехал потому, что иначе не мог поступить. Когда я смотрю на демократию, геополитику, разрушение внутренних институтов, думаю, что мы переходили черту невозврата", - написал Саакашвили.

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Он сообщил, что за четыре дня своего тайного нахождения в Грузии был в Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, в нескольких местах в регионе Самегрело, а на Рикотском перевале ел хачапури.

"В Тбилиси же заказал доставку хинкали, но до задержания смог съесть только один хинкали", - написал Саакашвили.

Отвечая на вопрос, что в связи с его прибытием в Грузии задержаны три человека, Саакашвили заявил, что эти люди жертвы "большой несправедливости и скоро они будут на воле".

"На таких людях стоит эта страна", - написал Саакашвили.

По его словам, в тюрьме у него была очень теплая встреча с родными.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили Грузия

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