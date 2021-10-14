Многотысячная акция сторонников Саакашвили в Тбилиси завершилась мирно

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Многотысячная акция сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) под лозунгом "Свободу Мише!" мирно завершилась в четверг на площади Свободы в Тбилиси.

Председатель партии ЕНД Никанор Мелия, обращаясь к участникам акции, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов 30 октября".

"Если власти сфальсифицируют эти выборы, то на улицы выйдет гораздо больше людей, чем сегодня", - сказал Мелия.

Он подчеркнул, что акция завершится мирно. "Власти ждут, что мы ошибемся и начнем куда-то врываться. Мы этого не сделаем и мирно вернемся в свои дома, а 30 октября дадим достойный ответ этим властям", - сказал Мелия.

В Тбилиси на площади Свободы в четверг вечером началась акция сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили под лозунгом "Свободу Мише". Этим вечером в Тбилиси до 20 градусов тепла.

Адвокат Саакашвили, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия ознакомил участников акции с обращением экс-президента.

"Сейчас время спасения Грузии, поэтому мы должны быть вместе. Нам нужно пройти последний шаг (второй тур местных выборов 30 октября - ИФ), и этот режим Иванишвили, (бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили - ИФ), этот Карфаген зла, предательства и угнетения обязательно падет", - написал Саакашвили.

По словам экс-президента, он наблюдает за акцией, сидя в одиночной камере, по телевизору. Саакашвили заявляет, что отдал бы всю оставшуюся часть своей жизни ради того, чтобы быть сейчас вместе с участниками акции.

"Почему сегодня я нахожусь в Грузии. Я здесь, так как не могу быть счастливым даже в очень близкой для меня Украине. Не могу быть в другом месте, когда вижу столько жестокости и несчастий на моей любимой родине. Без эмоций не могу смотреть на то, как массово бегут люди из моей страны. Не могу смотреть со стороны на уничтожение нашей родины", - отметил Саакашвили, подчеркнув, что твердо решил остаться в Грузии и внести свой вклад в борьбу с "режимом".

"Внести свой вклад в борьбу грузинского народа против нищеты, коррупции, несправедливости, разрушения. (...) Мы все вместе должны вернуть Грузию на путь, ведущий к Западу, превратить страну в маяк демократии, реформ и развития", - заявляет он.

Экс-президент считает, что стране необходимо "большое примирение всех", а еще один реванш и месть, по его словам, недопустимы, так как это "морально уничтожит грузинское общество и окончательно разрушит страну". Поэтому необходимо прощение.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.