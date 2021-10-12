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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Адвокат Саакашвили сообщил о его проблемах с речью из-за голодовки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, ему трудно передвигаться и говорить, сообщил его адвокат журналистам после посещения во вторник Руставской тюрьмы.

"С передвижением у Михаила Саакашвили возникли проблемы. У него распухли ноги. Ему сложно говорить, что указывает на последствия голодовки", - сказал адвокат Бека Басилая, подчеркнув, что очень важно допустить к Саакашвили его личного врача Николоза Кипшидзе, которому накануне запретили посещение бывшего президента в тюрьме.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.

В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по делу о превышении полномочий в связи с помилованием четырех полицейских в 2009 году. Они отбывали срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

В июне того же года Саакашвили заочно был приговорен еще к шести годам тюрьмы по делу об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

Грузия Михаил Саакашвили

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