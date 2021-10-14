Саакашвили могут допросить в Грузии по делу "о передаче земли Азербайджану"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили действующие власти могут привлечь к рассматриваемому в суде делу "картографов", касающегося якобы незаконной передачи грузинской территории в районе монастырского комплекса Давид Гареджи. Так считает один из фигурантов этого дела картограф Ивери Мелашвили.

Сам он считает все дело "картографов" абсурдным, так как в нем нет состава преступления.

Накануне прокурор Михаил Саралидзе заявил журналистам, что "каждый человек независимо от имени и фамилии, имеющий хоть какое-то отношение к этому делу, естественно, будет допрошен. Не исключено, что это будет и Михаил Саакашвили", - сказал прокурор.

По делу "картографов" в октябре прошлого года были задержаны сотрудник МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудница МВД Грузии Наталья Ильичова. Их обвинили в том, что при установлении границы между Грузией и Азербайджаном при правлении Саакашвили они воспользовались картой 1970 по 1980 годов, а не 1938 года, что привело к неверному прохождению границы, в частности, часть территории грузинского монастырского комплекса - 3,5 тысячи гектаров была передана азербайджанской стороне.

В суде обвиняемые доказывали, что карта 1938 года была составлена непрофессионально, без учета многих топографических ориентиров. К тому же оригиналом карты грузинская сторона на тот момент не располагала.

По решению суда в январе 2021 года Мелашвили и Иличеву освободили под залог. Судебный процесс возобновился накануне в связи со сменой судьи по делу "картографов".

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.