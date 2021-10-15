Кличко призвал грузинские власти освободить Саакашвили

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко призвал грузинские власти к освобождению Михаила Саакашвили, сообщила пресс-служба киевского градоначальника.

"Держать Саакашвили за решеткой - неправильно и несправедливо. И должны быть найдены правовые решения, чтобы его освободить. Потому такое развитие событий - если Михаил останется в тюрьме - принесет Грузии больше негатива, чем позитива. Я говорю это, как человек, который любит Грузию и всегда ее поддерживал", - цитирует пресс-служба слова Кличко, написанные на его странице в в фейсбуке.

Кличко отметил, что "Саакашвили для Грузии и для постсоветского пространства - личность историческая, которая воплотила реформы, коренным образом изменившие Грузию и репутацию этой страны в мире".

"Безусловно, на этом пути у Михаила было немало ошибок. Но не ошибается тот, кто ничего не делает", подытожил киевский мэр.

Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.