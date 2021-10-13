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В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек
Полиция на месте происшествия в норвежском Конгсберге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в городе Конгсберге на юге Норвегии, в результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает норвежское издание Aftenposten со ссылкой на полицию.

Как отмечается, нападавший задержан. В полиции не стали разглашать подробности о личности преступника и его мотивах, не исключив и версии о теракте.

По данным издания VG, полиция считает, что нападавший действовал в одиночку.

Пострадавшие госпитализированы, их число не уточняется. Жителям района, где произошло нападение, рекомендовано не покидать дома.

Норвегия Конгсберг

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