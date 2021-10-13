В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мужчина с луком и стрелами напал на прохожих в городе Конгсберге на юге Норвегии, в результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает норвежское издание Aftenposten со ссылкой на полицию.
Как отмечается, нападавший задержан. В полиции не стали разглашать подробности о личности преступника и его мотивах, не исключив и версии о теракте.
По данным издания VG, полиция считает, что нападавший действовал в одиночку.
Пострадавшие госпитализированы, их число не уточняется. Жителям района, где произошло нападение, рекомендовано не покидать дома.