В Минобороны НКР сообщили о спокойной обстановке в приграничной зоне

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Оперативно-тактическая обстановка в приграничной зоне в Нагорном Карабахе спокойная, с российскими миротворцами ведется работа по дальнейшей деэскалации, заявили в министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"После сегодняшнего приграничного инцидента оперативно-тактическая обстановка на данный момент спокойная. С армянской стороны позиционных и территориальных потерь нет", - сообщили в Минобороны НКР.

В ведомстве сообщили, что командование Армии обороны и власти НКР ведут работу с командованием миротворческим контингентом России по дальнейшей деэскалации обстановки.

Ранее пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляла, что Вооруженные силы Азербайджана вечером в четверг нарушили режим прекращения огня, в результате есть раненые.

"Вечером 14 октября ВС Азербайджана открыли огонь по размешенным на восточном направлении боевым позициям Армии обороны Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Шесть армянских военнослужащих получили ранения", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В ведомстве отметили, что об инциденте поставлено в известность руководство российского миротворческого контингента.

Между тем, министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивной перестрелке "между незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахе, где временно размещены российские миротворцы".

"Заявляем, что ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к случившемуся", - отметили в оборонном ведомстве Азербайджана.