Азербайджан при посредничестве РФ передал Армении пятерых военнопленных

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пятеро армянских военнослужащих освобождены из азербайджанского плена при посредничестве России, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России", - говорится в сообщении.

По данным министерства, переговоры по их освобождению вели замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

"Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта", - добавили в Минобороны.

2 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что все армянские военнопленные были освобождены. Кроме того он сказал, что Армения включает в число пленных также лиц, которые были задержаны Азербайджаном уже после завершения боевых действий в Карабахе. Условием их освобождения Алиев назвал передачу Ереваном карт минных полей в Карабахе.

15 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов завершить передачу Азербайджану карт минных полей, и ожидает от Баку возвращения всех армянских пленных.

21 сентября президент США Джо Байден пообещал оказать Армении поддержку в вопрос возвращения домой пленных военных.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи по московскому времени 10 ноября 2020 г. было объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий там развернут миротворческий контингент РФ.