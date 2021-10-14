В Армении сообщили о перестрелках между военнослужащими Азербайджана и НКР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Интенсивные перестрелки между военнослужащими Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) происходят в районе населенного пункта Мартуни, сообщают армянские СМИ.

Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил на своей странице в фейсбуке, что ранения получили шесть армянских военнослужащих.

"Речь идет об общине Нор Шен, которая находится в непосредственном соседстве с позициями ВС Азербайджана. Азербайджанские ВС обстреляли как позиции, так и населенные пункты", - отметил Татоян.

Министерство обороны Армении, а также оборонное ведомство непризнанной республики пока не предоставляли комментариев.

Армянские СМИ также сообщают о трех погибших военнослужащих.

При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что перестрелка произошла "между незаконными армянскими вооруженными отрядами".

"Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами. Затем на месте их нахождения произошел взрыв", - отметили азербайджанские военные. В оборонном ведомстве подчеркнули, что "ВС Азербайджана не имеют никакого отношения к случившемуся".

В пресс-службе Минобороны НКР отметили, что об инциденте поставлено в известность руководство российского миротворческого контингента.

В Нагорном Карабахе размещен российский миротворческий контингент.