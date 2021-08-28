В НКР сообщили о новых обстрелах азербайджанскими военными приграничных территорий
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, сообщает министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в субботу.
"Сегодня, 28 августа около 15:20 противник открыл прицельный огонь по позициям Армии обороны, расположенным в направлении арцахского поселка Тагавард", - отмечается в сообщении.
В результате обстрела один военнослужащий получил ранение, добавили в ведомстве.