Ожесточенные бои идут на северо-востоке Афганистана

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сразу несколько источников, близких к антиталибовскому ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) Фронту национального сопротивления сообщили о продолжающихся с утра пятницы боестолкновениях в долине Андараб провинции Балх на северо-востоке Афганистана.

"В настоящее время в Андарабе идет ожесточенный бой между талибами и Фронтом национального сопротивления. Есть жертвы с обеих сторон, точное количество жертв неизвестно", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере.

По сведениям источников, боестолкновения идут на территории уездов Пули-Хисар и Дих-Салах провинции Баглан, талибы, понеся потери убитыми более 60 человек, отступили, есть потери и среди бойцов Фронта, сообщается о гибели двух их полевых командиров.

Талибы пока не комментировали происходящее, но в социальных сетях выложены видео, как колонны боевиков "Талибана" направляются в долину Андараб.

Тем временем, министерство обороны талибов объявило в твиттере что Атаулла Омари назначен командующим корпуса "Мазари-Шариф". Штаб корпуса расположен на базе бывшего 209-го корпуса афганской национальной армии "Шахин" в пригороде Мазари-Шарифа, центра провинции Балх и отвечал за безопасность на севере страны.