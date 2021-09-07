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Талибы заявили о прекращении боев в Панджшере

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Провинция Панджшер находится под полным контролем движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) и масштабные боевые действия там больше не ведутся, заявил во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Там все под нашим контролем, боевые действия не ведутся", - сказал он на пресс-конференции в Кабуле, добавив при этом, что в Панджшере, тем не менее, могут оставаться бойцы антиталибского фронта. Некоторые из них, по мнению Муджахида, бегут из зоны, в которой был конфликт.

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Ранее во вторник Ахмад Вали Масуд - брат покойного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда - заявил, что боевики из движения "Талибан" далеки от того, чтобы взять под контроль провинцию Панджшер.

"Талибы прибыли вместе с иностранными террористами и захватили дорогу в Панджшере. Однако никто ведь не считает, что захват дороги означает захват Панджшера", - цитирует агентство EFE слова Ахмада Вали Масуда, сказанные на конференции в Женеве.

"У нас есть тысячи бойцов. Мы уже проходили через такие ситуации: с советскими войсками, коммунистами, да и с талибами. И каждый раз силы сопротивления в итоге одерживали верх", - добавил он.

По словам представителя антиталибского фронта, движение "Талибан" первым начало боевые действия, причем сделало это в то время, как шли мирные переговоры. Он заверил, что на стороне "Талибана" в Панджшере действуют как бойцы, стянутые из других частей Афганистана, так и иностранцы.

В понедельник, 6 сентября, представители "Талибана" заявили об установлении контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители Фронта сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине.

Командует Фронтом национального сопротивления Ахмад Масуд - сын Ахмад Шаха Масуда.

Провинция Панджшер, расположенная относительно недалеко от Кабула, имеет стратегическое значение, так как через нее проходят удобные перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны. Так, ущелье было одним из главных центров сопротивления советским войскам. А талибы во время пребывания у власти в 1990-х годах так и не смогли захватить Панджшер.

Хроника 18 июля – 07 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Панджшер Афганистан Талибан

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