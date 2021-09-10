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Сопротивление Панджшера заявило, что талибы совершают этнические чистки в провинции

Сопротивление Панджшера заявило, что талибы совершают этнические чистки в провинции
Талибы в Панджшере
Фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) ведут этнические чистки в провинции Панджшер и призвал международное сообщество вмешаться.

"Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они совершают этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию. Мы призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления", - написал Назари в твиттер.

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Ранее о массовых казнях и зачистках в Панджшере сообщал афганский журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик.

"Талибы без причины расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением и преступлением против человечности. Они обыскивают дома влиятельных жителей, старост селений, мулл и адвокатов, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов", - рассказал Васик "Aamaj News.

В понедельник представители "Талибана" заявили об установлении контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители фронта сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине. Командует Фронтом национального сопротивления Ахмад Масуд - сын Ахмад Шаха Масуда.

Провинция Панджшер, расположенная в 70 км на север от Кабула, имеет стратегическое значение, так как через нее проходят перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны.

Хроника 18 июля – 10 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Панджшер Али Назари

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