Словения приостановила применение вакцины Johnson&Johnson после смерти девушки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Словении в среду решили приостановить применение вакцины Johnson&Johnson, сообщает издание The Slovenia Times.

Глава Минздрава страны Янез Поклукар отметил, что решение связано со смертью 20-летней девушки спустя менее чем две недели после прививки.

По его словам, приостановка использования данной вакцины будет в силе до тех пор, пока не будут "прояснены обстоятельства смерти женщины". Он указал, что расследование займет как минимум неделю.

Согласно словенским СМИ, девушка умерла от кровоизлияния в мозге и образовавшихся тромбов. Ее госпитализировали в понедельник в тяжелом состоянии.

В Словении около 120 тыс. человек вакцинированы препаратом Johnson&Johnson, который вводится одноразово одной дозой. Он одобрен в Словении для вакцинации всех людей старше 18 лет, за исключением - беременных женщин.