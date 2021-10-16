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Россия передала Никарагуа партию вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия доставила в международный аэропорт Никарагуа первую партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

"В Манагуа поступила партия антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 192 тысяч доз", - говорится в "Твиттере" посольства России в Никарагуа.

В аэропорту партию вакцины приняли министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес, советник президента Лауреано Ортега, а также торгпред России Петр Панкратов.

Никарагуа была в числе первых, зарегистрировавших вакцину "Спутник V", а в мае зарегистрировала вакцину "Спутник-лайт". Заключение контракта между странами на поставку однокомпонентной вакцины произошло 17 сентября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране
Хроника 09 января 2020 года – 16 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Никарагуа Спутник Лайт коронавирус

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