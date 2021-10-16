Россия передала Никарагуа партию вакцины "Спутник Лайт"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия доставила в международный аэропорт Никарагуа первую партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

"В Манагуа поступила партия антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 192 тысяч доз", - говорится в "Твиттере" посольства России в Никарагуа.

192 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus "Sputnik Light" llegó a #Managua. En el aeropuerto el lote fue recibido por la Ministra de Salud Martha Reyes, los Asesores Presidenciales Laureano Ortega y Sonia Castro, el Representante Comercial de Rusia Petr Pankratov pic.twitter.com/9lV9gQn1sU — Rusia en Nicaragua (@EmbRusNicaragua) October 15, 2021

В аэропорту партию вакцины приняли министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес, советник президента Лауреано Ортега, а также торгпред России Петр Панкратов.

Никарагуа была в числе первых, зарегистрировавших вакцину "Спутник V", а в мае зарегистрировала вакцину "Спутник-лайт". Заключение контракта между странами на поставку однокомпонентной вакцины произошло 17 сентября.