Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ученые оценили иммунный ответ от комбинаций "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Предварительные результаты проводимого в Аргентине исследования показывают повышенный иммунный ответ от комбинаций российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" с препаратами AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и CanSino по сравнению с введением двух доз одного и того же препарата, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Каждый из "вакцинных коктейлей" со "Спутником Лайт" на 14-й день после второго укола дал более высокий уровень антител, чем оригинальная гомогенная вакцинация, при которой один и тот же компонент вводится дважды", - говорится в сообщении фонда.

При этом ни одна из комбинаций не вызвала у добровольцев серьезных побочных эффектов за двухнедельный период.

"Данные также демонстрируют высокую безопасность "Спутника Лайт" в комбинации с другими вакцинами, не вызвав серьезных побочных эффектов в какой-либо из них", - говорится в сообщении РФПИ.

Такие результаты получены в результате вакцинации 1102 добровольцев 12 различными комбинациями препаратов. Всего в ходе исследования будет привито 2800 человек, по 560 в аргентинских провинциях Буэнос-Айрес, Кордова, Риоха и Сан-Луис, а также в городе Буэнос-Айрес.

На сегодняшний день данное исследование дает наиболее полное научное обоснование и поддержку подхода гетерогенного бустирования, то есть совмещения разных вакцин, с применением пяти задействованных препаратов против COVID-19.

"Позитивные промежуточные результаты из Аргентины подтверждают, что вакцина "Спутник Лайт" является универсальным бустером для всех препаратов, задействованных в исследовании. Это безопасное и очень эффективное решение против COVID-19 и его новых вариантов, включая "дельта" штамм", - приводит пресс-служба слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Испытания в Аргентине спонсируются совместно местным Минздравом и РФПИ.

Испытания комбинаций "Спутника Лайт" с зарубежными препаратами

Испытания комбинаций российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с зарубежными препаратами идут в Аргентине, ОАЭ и Азербайджане.

В конце сентября РФПИ сообщил, что в ходе исследований в Азербайджане комбинация "Спутника Лайт" с AstraZeneca вызвала более чем четырехкратный рост уровня антител к S-белку коронавируса.

Согласно ранее озвученным предварительным результатам совместных испытаний в Буэнос-Айресе, комбинация "Спутника Лайт" с вакциной компании AstraZeneca вызывала мощный иммунный ответ у привитых.

26 июля Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований "Спутника Лайт" с вакциной AstraZeneca в России. Промежуточные итоги I-II фаз испытания должны появиться в конце 2021 или начале 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе AstraZeneca.

4 августа РФПИ сообщил, что промежуточные результаты исследования комбинаций "Спутника Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna и Sinopharm, проводившегося в Аргентине, демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений в результате вакцинации. Такие выводы были сделаны по итогу прививки 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Киргизия, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

13
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-1913 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник Лайт РФПИ Аргентина Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID в мире превысило 239 млн

Нижняя палата парламента Японии распущена

Нижняя палата парламента Японии распущена

Что случилось этой ночью: четверг, 14 октября

Politico сообщило об отказе Байдена от санкций против "Северного потока 2"

После нападения с луком в Норвегии предъявлены обвинения гражданину Дании

Правительство Японии решило распустить нижнюю палату парламента

Правительство Японии решило распустить нижнюю палату парламента

Полиция сообщила о пяти погибших при нападении мужчины с луком в Норвегии

В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

Корабль ВМС Украины потерпел аварию в Черном море

Что произошло за день: среда, 13 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });