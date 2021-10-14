Ученые оценили иммунный ответ от комбинаций "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Предварительные результаты проводимого в Аргентине исследования показывают повышенный иммунный ответ от комбинаций российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" с препаратами AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и CanSino по сравнению с введением двух доз одного и того же препарата, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Каждый из "вакцинных коктейлей" со "Спутником Лайт" на 14-й день после второго укола дал более высокий уровень антител, чем оригинальная гомогенная вакцинация, при которой один и тот же компонент вводится дважды", - говорится в сообщении фонда.

При этом ни одна из комбинаций не вызвала у добровольцев серьезных побочных эффектов за двухнедельный период.

"Данные также демонстрируют высокую безопасность "Спутника Лайт" в комбинации с другими вакцинами, не вызвав серьезных побочных эффектов в какой-либо из них", - говорится в сообщении РФПИ.

Такие результаты получены в результате вакцинации 1102 добровольцев 12 различными комбинациями препаратов. Всего в ходе исследования будет привито 2800 человек, по 560 в аргентинских провинциях Буэнос-Айрес, Кордова, Риоха и Сан-Луис, а также в городе Буэнос-Айрес.

На сегодняшний день данное исследование дает наиболее полное научное обоснование и поддержку подхода гетерогенного бустирования, то есть совмещения разных вакцин, с применением пяти задействованных препаратов против COVID-19.

"Позитивные промежуточные результаты из Аргентины подтверждают, что вакцина "Спутник Лайт" является универсальным бустером для всех препаратов, задействованных в исследовании. Это безопасное и очень эффективное решение против COVID-19 и его новых вариантов, включая "дельта" штамм", - приводит пресс-служба слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Испытания в Аргентине спонсируются совместно местным Минздравом и РФПИ.

Испытания комбинаций "Спутника Лайт" с зарубежными препаратами

Испытания комбинаций российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с зарубежными препаратами идут в Аргентине, ОАЭ и Азербайджане.

В конце сентября РФПИ сообщил, что в ходе исследований в Азербайджане комбинация "Спутника Лайт" с AstraZeneca вызвала более чем четырехкратный рост уровня антител к S-белку коронавируса.

Согласно ранее озвученным предварительным результатам совместных испытаний в Буэнос-Айресе, комбинация "Спутника Лайт" с вакциной компании AstraZeneca вызывала мощный иммунный ответ у привитых.

26 июля Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований "Спутника Лайт" с вакциной AstraZeneca в России. Промежуточные итоги I-II фаз испытания должны появиться в конце 2021 или начале 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе AstraZeneca.

4 августа РФПИ сообщил, что промежуточные результаты исследования комбинаций "Спутника Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Moderna и Sinopharm, проводившегося в Аргентине, демонстрируют отсутствие серьезных побочных явлений в результате вакцинации. Такие выводы были сделаны по итогу прививки 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Киргизия, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.