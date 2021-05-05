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В Европе прошли полицейские рейды против итальянской мафии

В Европе прошли полицейские рейды против итальянской мафии
Фото: Carsten Koall/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Крупная международная спецоперация против мафиозной группировки "Ндрангета" прошла в среду в Италии, Германии, Румынии и Испании, сообщают европейские СМИ.

Рейды полиции были направлены на борьбу с наркоторговлей.

Согласно заявлению итальянской прокуратуры, стражи порядка во время обысков изъяли миллионы евро. Других подробностей пока не приводится.

Спецоперацией руководила прокуратура в Турине, в ней задействовали несколько сотен полицейских в четырех странах.

Калабрийский мафиозный синдикат "Ндрангета" был основан в 1897 году. Он действует далеко не только в Италии и считается одним из самых влиятельных в мире, в его рядах - около 10 тыс. членов. Одной из особенностей, из-за которых, как считается, против "Ндрангеты" сложно бороться, является децентрализация. В отличие от сицилийской "Коза ностры", у "Ндрангеты" менее жесткая система иерархии, и главы входящих в нее небольших мафиозных "семей" имеют значительную автономию в принятии решений. В итоге даже в случае ареста части главарей, "Ндрангета" все равно способна продолжать функционировать.

Ндрангета Италия Калабрия Европа

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