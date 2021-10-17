Солиста Мариинского театра задержали из-за сходства с преступником

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Солист Мариинского театра Виктор Коротич в воскресенье сообщил о своем задержании в Петербурге. Видео с рассказом об инциденте появилось в интернете.

"Я задержан, (нахожусь - ИФ) в первом отделении полиции, с применением силы. Меня избили, укладывали на асфальт, есть повреждения на теле. Сейчас, надеюсь, приедет скорая помощь, снимут побои", - поделился артист.

Журналистам Коротич рассказал, что трое полицейских подошли к нему на улице в центре Петербурга, попросили показать документы: якобы похожий на него человек находится в розыске. Артист был без документов и отказался поехать в отдел полиции для удостоверения личности, опасаясь не успеть на вечерний спектакль. После этого, по словам Коротича, полицейские применили к нему силу.

В свою очередь в ГУ МВД России "Интерфаксу" сообщили, что при патрулировании сотрудники полиции обратились к прохожему с просьбой показать документы (имени прохожего в главке не уточнили). "Мужчина ответил категорическим отказом, а на предложение проехать в отделение полиции стал оказывать сопротивление", - отметили в ГУ.

Там уточнили, что полицейские доставили мужчину в отдел, установили его личность, опросили, после чего отпустили. Проводится административное разбирательство.

Согласно информации на сайте Мариинского театра, Коротич - солист оперной труппы (баритон). Известен исполнением партий Евгения Онегина ("Евгений Онегин"), Алеко ("Алеко"), Андрея Болконского ("Война и мир"), Ивана-королевича ("Кащей Бессм ертный"), Фигаро ("Севильский цирюльник" Россини), Александра I и Николая I ("Левша") и др. Заслуженный артист Республики Северная Осетия - Алания.