Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Солиста Мариинского театра задержали из-за сходства с преступником

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Солист Мариинского театра Виктор Коротич в воскресенье сообщил о своем задержании в Петербурге. Видео с рассказом об инциденте появилось в интернете.

"Я задержан, (нахожусь - ИФ) в первом отделении полиции, с применением силы. Меня избили, укладывали на асфальт, есть повреждения на теле. Сейчас, надеюсь, приедет скорая помощь, снимут побои", - поделился артист.

Журналистам Коротич рассказал, что трое полицейских подошли к нему на улице в центре Петербурга, попросили показать документы: якобы похожий на него человек находится в розыске. Артист был без документов и отказался поехать в отдел полиции для удостоверения личности, опасаясь не успеть на вечерний спектакль. После этого, по словам Коротича, полицейские применили к нему силу.

В свою очередь в ГУ МВД России "Интерфаксу" сообщили, что при патрулировании сотрудники полиции обратились к прохожему с просьбой показать документы (имени прохожего в главке не уточнили). "Мужчина ответил категорическим отказом, а на предложение проехать в отделение полиции стал оказывать сопротивление", - отметили в ГУ.

Там уточнили, что полицейские доставили мужчину в отдел, установили его личность, опросили, после чего отпустили. Проводится административное разбирательство.

Согласно информации на сайте Мариинского театра, Коротич - солист оперной труппы (баритон). Известен исполнением партий Евгения Онегина ("Евгений Онегин"), Алеко ("Алеко"), Андрея Болконского ("Война и мир"), Ивана-королевича ("Кащей Бессм ертный"), Фигаро ("Севильский цирюльник" Россини), Александра I и Николая I ("Левша") и др. Заслуженный артист Республики Северная Осетия - Алания.

Санкт-Петербург Виктор Коротич

Новости

ФССП начала принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара
Пандемия коронавируса

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 октября

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

Корабль "Союз" с Пересильд и Шипенко расстыковался с МКС

Возвращающаяся на Землю с МКС съемочная группа перешла в "Союз"

Возвращающаяся на Землю с МКС съемочная группа перешла в "Союз"

Что произошло за день: суббота, 16 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });