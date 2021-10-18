В Росгвардии опровергли информацию о драке участников соревнований спецназа на Ставрополье

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что после конфликта в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" в Ставропольском крае не было драки, а участники соревнований спецподразделений не снимали краповые береты.

"С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардия сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназа. Краповый берет это символ доблести и чести специальных поздравлений, и его не снимали даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнования", - сказал Грибакин журналистам в понедельник.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, о драке в центре Росгвардии "Тамбукан" после победы спецподразделения из Чечни. Как утверждалось в публикациях, другие участники соревнований посчитали их победу нечестной, после чего произошла драка. Сообщалось, что участники в знак протеста сняли краповые береты.

"Любые состязания, в том числе с участием специальных подразделений это всегда эмоции, и к этому надо относиться так как это происходит на любом состязании. Не происходило каких-либо драк или выяснения отношений. А победил как всегда сильнейший, с чем команду победителя мы и поздравляю", - сказал Грибакин.