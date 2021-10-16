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Дипломаты выяснят обстоятельства гибели четырех россиян в Албании

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Албании выясняет обстоятельства, при которых туристы из России погибли в сауне отеля, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в субботу.

Как сообщалось, четверо туристов из России накануне вечером были найдены мертвыми в сауне отеля "Глория" в курортном местечке Керрет в округе Кавая в Албании, расположенном в 50 км от столицы страны Тираны.

"Консульский отдел Посольства России на связи с полицией и выясняет обстоятельства происшествия. Посольство подтверждает факт гибели четырех российских граждан", - сказали в посольстве.

Ранее издание Albania Daily News со ссылкой на данные полиции сообщило, что погибшие в отеле "Глория" россияне пробыли в сауне дольше, чем разрешено. Погибли двое мужчин и две женщины. Официальная причина их смерти - асфиксия. Как пишет издание, пока не известно, работала ли система вентиляции внутри сауны, а также находились ли туристы под воздействием алкоголя. Полиция допрашивает других российских туристов, отдыхающих в этом же отеле, и персонал.

Албания

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