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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Коронавирусом в мире заразились более 241 млн человек

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника возросло до 241 119 208, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Всего после заражения COVID-19 скончался 4 905291 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 050 910 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 726 196.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 081 315. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 290 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 651 910 заболевших, из них умерли 603 465 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6 654 560 695 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 631,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 238 человек, в Индии - 324, в Бразилии - 2 813.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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