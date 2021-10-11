Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В ВОЗ рекомендовали прививать третьей дозой от COVID людей с ослабленным иммунитетом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник рекомендовали людям с ослабленным иммунитетом делать прививку третьей дозой любой из одобренных организацией вакцин от коронавируса, сообщают западные СМИ.

В Стратегической консультативной группе экспертов (СКГЭ) ВОЗ заявили, что людям с иммунодефицитом должна быть предложена дополнительная доза вакцины, так как двух доз в их случае может быть недостаточно и они рискуют переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

В миреЕвропейский регулятор счел использование третьей дозы COVID-вакцины безопаснымЧитать подробнее

Также в СКГЭ посоветовали людям старше 60, которые ранее прививались китайскими вакцинами Sinovac или Sinopharm, сделать третью прививку.

Тем не менее эксперты отметили, что на данный момент не могут порекомендовать "бустерную" дозу для всех слоев населения. Более того, прежде чем начинать такую ревакцинацию населения, страны должны сфокусироваться на вакцинации как можно большего числа людей двумя дозами.

На данный момент третьи дозы вакцины уже вводят разным категориям населения в нескольких странах мира. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

В список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca.

ВОЗ коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке закроется 21 октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

ЕС на год продлил санкции за применение химоружия

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });