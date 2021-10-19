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В Чехии резко выросло число выявленных за сутки заражений COVID-19

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Чехии за последние сутки выявили 2521 случай заражения коронавирусом, это практически вдвое больше, чем неделей ранее, сообщает чешская международная радиостанция "Прага".

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Еще неделей ранее в стране выявили за сутки 1343 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за последнюю неделю 54 зараженных коронавирусом скончались, и это больше, чем за весь сентябрь.

Радиостанция отмечает, что эксперты ожидают роста госпитализаций пациентов с COVID-19 в ближайшие две недели.

За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 30,5 тыс. смертей от заболевания.

Чехия коронавирус

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