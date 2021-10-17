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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию для прихожан

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В крупнейшей мечети мира аль-Харам в городе Мекке - центре паломничества мусульман - в воскресенье впервые с начала пандемии коронавируса COVID-19 провели молитву без мер социального дистанцирования, передают западные СМИ.

По их данным, работники аль-Харам в соответствии с решением восстановить полноценные службы убрали с пола мечети стикеры, помогающие верующим соблюдать достаточную дистанцию друг от друга.

Видео и фотоматериалы, распространенные СМИ, свидетельствуют о том, что в воскресенье в мечети наблюдалась максимальная заполненность.

Саудовские СМИ отмечают, что теперь, после отмены мер, Мекка будет принимать иностранцев, совершающих Умру - малое паломничество в этот город.

При этом, как отмечают СМИ, ссылаясь на власти Саудовской Аравии, посетители мечети должны быть полностью привиты от COVID-19 и носить маски на ее территории. Кроме того, для прихожан по-прежнему ограничен доступ к главной мусульманской святыне Каабе.

СМИ напоминают, что в июле из-за коронавирусных ограничений лишь 60 тыс. вакцинированных жителей страны смогли принять участие в хадже - паломничестве в Мекку в определенное время года.

Отмечается, что пандемия COVID-19 существенно нарушила проведение этих двух мусульманских паломничеств, которые, как правило, являются крупным источником дохода для королевства.

Саудовская Аравия в последние месяцы постепенно начинает возвращение к нормальной жизни. С 1 августа королевство начало принимать полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Кроме того, с воскресенья привитые болельщики смогут посещать спортивные мероприятия на всех стадионах страны и других спортивных объектах.

В Саудовской Аравии с начала пандемии выявили свыше 547 тыс. случаев коронавируса, более 8,7 тыс. инфицированных скончались.

Хадж во время пандемии

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Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время, которое меняется ежегодно в зависимости от лунного календаря. В этом году участвующие в паломничестве мусульмане столкнутся с рядом ограничений.Саудовские власти будут следить за соблюдением социальной дистанции и усиленными санитарно-гигиеническими мерамиПаломникам не разрешат прикасаться к мусульманской святыне КаабеВо время молитв участникам хаджа нужно иметь на лице маскуВсе паломники должны были еще с прошлого воскресенья соблюдать строгий карантинИз-за коронавируса в число паломников не войдут мусульмане из-за рубежа. Хадж в этом году смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии. Хадж продлится шесть дней и завершится 2 августаОбычно ежегодно в хадже принимают участие не сотни, а миллионы человек. В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 млн паломников (фото справа).В настоящее время в Саудовской Аравии наблюдается рост числа случаев заболевания коронавирусом. В стране зафиксировано более 270 тысяч случаев заражения.
Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время, которое меняется ежегодно в зависимости от лунного календаря. В этом году участвующие в паломничестве мусульмане столкнутся с рядом ограничений.
Хроника 09 января 2020 года – 17 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Мекка Саудовская Аравия Коронавирус

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