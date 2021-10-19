Статую Томаса Джефферсона демонтируют в Нью-Йорке

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Законодатели Нью-Йорка проголосовали за то, чтобы убрать из здания городской администрации статую одного из отцов-основателей США Томаса Джефферсона из-за его рабовладельческого прошлого, сообщает NBC News.

Члены городской администрации годами добивались того, чтобы статую убрали, так как она может считаться оскорбительной для некоторых групп меньшинств.

Толчком к демонтажу статуи послужило нашумевшее убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским.

Ожидается, что статую переместят в историко-научный музей Нью-Йорка.

За последнее время во многих городах США также снесли или демонтировали большое количество монументов, воздвигнутых в память южан-конфедератов, воевавших с северянами в гражданскую войну 1861-1865 гг.