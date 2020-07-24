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В Чикаго убрали два памятника Колумбу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Чикаго по распоряжению мэра Лори Лайтфут демонтировали памятники Христофору Колумбу, которые стояли в двух городских парках, сообщает АР. Их "временно" уберут до "дальнейшего уведомления".

Статую в парке Гранта в центре города демонтировали краном в 3 часа ночи. Смотревшие на это зеваки веселились, проезжавшие автомобилисты сигналили. Второй монумент демонтировали в 5:30 утра.

Неделю назад противники расизма пытались сами свалить одну из статуй и вступили в потасовку с полицейскими. Мэр решила убрать монументы из соображений безопасности в ответ на протесты и после консультаций с заинтересованными сторонами. Она объяснила, что самостоятельные попытки снять скульптуры с постаментa небезопасны для здоровья, кроме того, опасность представляют столкновения с полицией. Обсудить городские символы она предложила в безопасной, демократичной и инклюзивной обстановке.

23 июля вечером у дома Лайтфут собрались сотни протестующих и потребовали прекратить финансирование чикагской полиции. Им через мегафон сообщили о решении по памятнику Колумбу в парке Гранта. Протестующие ответили, что это хорошо, но теперь осталось лишить финансирование полицию.

В июне оба памятника стали жертвами вандализма, напоминает АР. Борцы с расизмом требуют убрать памятники и упоминания исторических деятелей, которых они считают ответственных в геноциде или эксплуатации коренного населения Америки или афроамериканцев.

Ранее статуи Колумба снесли или осквернили в Майами, в Ричмонде, в Сент-Поле и в Бостоне.

24 июля в Ричмонде, бывшей столице Конфедерации, из Капитолия убрали памятники или бюсты известным конфедератам.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора КолумбаУчастники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта ЛиСтатуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговлеВ Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту МиллигануВ Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives MatterВ ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.
В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
Чикаго Лори Лайтфут Христофор Колумб США Ричмонд

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