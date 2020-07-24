В Чикаго убрали два памятника Колумбу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Чикаго по распоряжению мэра Лори Лайтфут демонтировали памятники Христофору Колумбу, которые стояли в двух городских парках, сообщает АР. Их "временно" уберут до "дальнейшего уведомления".

BREAKING: Mayor Lori Lightfoot plans to remove the controversial statue of Christopher Columbus in Grant Park as soon as Thursday night, in part to avoid another high-profile confrontation between police and protesters like the one that happened last week https://t.co/nRr2Bb4raZ — Gregory Pratt (@royalpratt) July 24, 2020

Статую в парке Гранта в центре города демонтировали краном в 3 часа ночи. Смотревшие на это зеваки веселились, проезжавшие автомобилисты сигналили. Второй монумент демонтировали в 5:30 утра.

Неделю назад противники расизма пытались сами свалить одну из статуй и вступили в потасовку с полицейскими. Мэр решила убрать монументы из соображений безопасности в ответ на протесты и после консультаций с заинтересованными сторонами. Она объяснила, что самостоятельные попытки снять скульптуры с постаментa небезопасны для здоровья, кроме того, опасность представляют столкновения с полицией. Обсудить городские символы она предложила в безопасной, демократичной и инклюзивной обстановке.

Black Lives Matter rioters are stoning Chicago police who are defending a Christopher Columbus statue. pic.twitter.com/XCtMIDQI8z — Richard (@Wildman_AZ) July 18, 2020

23 июля вечером у дома Лайтфут собрались сотни протестующих и потребовали прекратить финансирование чикагской полиции. Им через мегафон сообщили о решении по памятнику Колумбу в парке Гранта. Протестующие ответили, что это хорошо, но теперь осталось лишить финансирование полицию.

В июне оба памятника стали жертвами вандализма, напоминает АР. Борцы с расизмом требуют убрать памятники и упоминания исторических деятелей, которых они считают ответственных в геноциде или эксплуатации коренного населения Америки или афроамериканцев.

Ранее статуи Колумба снесли или осквернили в Майами, в Ричмонде, в Сент-Поле и в Бостоне.

24 июля в Ричмонде, бывшей столице Конфедерации, из Капитолия убрали памятники или бюсты известным конфедератам.