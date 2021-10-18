Армения назвала неубедительными обвинения Баку в адрес Еревана в нарушении прав азербайджанцев

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Представители армянской стороны в понедельник на слушаниях в Международном суде ООН назвали неубедительными аргументы Баку по введению обеспечительных мер в отношении Еревана.

Так, постпред Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Егише Киракосян заявил, что Азербайджан "необоснованно обвиняет Армению в участии в операциях" по минированию территории Азербайджана, поскольку, по его словам, армянская сторона не занимается этим ни на азербайджанской территории, ни на территории Нагорного Карабаха.

Киракосян отметил, что армянское правительство "активно добивается мира, стабильности и примирения" в регионе.

Представители армянской стороны не раз в ходе слушаний назвали материалы Баку по делу "неубедительными".

"Запрос Азербайджана основан на неверном фактологическом утверждении", - заявил профессор международного права Шон Мерфи, комментируя просьбу Азербайджана указать обеспечительные меры в отношении Армении. По его словам, аргументы Баку основаны лишь на "одном единственном случае", когда армянские военные якобы минировали "маршруты снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии".

Представители Азербайджана ранее в понедельник в международном суде ООН потребовали ввести обеспечительные меры в отношении Еревана, нарушающего, по мнению Баку, права азербайджанцев. Открытые слушания запланированы на два дня: 18 и 19 октября. Речь идет о слушаниях по иску Азербайджана против Армении о нарушении Международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

Как сообщалось ранее, Азербайджан в конце сентября 2021 года подал встречный иск в суд на Армению. В своем иске Азербайджан заявляет, что "Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения". Баку в судебных документах указывает, что Ереван прямыми и косвенными путями "продолжает политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев".

По оценкам азербайджанской стороны "Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу".

Ранее Армения, со своей стороны, инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании "Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Судебные слушания прошли 14-15 октября 2021 года. На заседании представитель Азербайджан призвал суд отклонить запрос Армении об обеспечительных мерах в рамках иска Еревана к Баку.

В суде пообещали вынести вердикт по иску Армении как можно скорее.