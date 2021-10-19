Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военных сообщило о запущенном с территории КНДР снаряде.
Во вторник Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Предполагается, что это может ослабить стремление Сеула возобновить диалог с КНДР.
Подробности пока не сообщаются.
Нынешний запуск последовал за серией испытаний оружия Пхеньяном, включая запуск гиперзвуковой ракеты в прошлом месяце.