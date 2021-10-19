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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда
Фото: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военных сообщило о запущенном с территории КНДР снаряде.

Во вторник Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Предполагается, что это может ослабить стремление Сеула возобновить диалог с КНДР.

Подробности пока не сообщаются.

Нынешний запуск последовал за серией испытаний оружия Пхеньяном, включая запуск гиперзвуковой ракеты в прошлом месяце.

КНДР Южная Корея Японское море

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