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Спецпредставитель США по КНДР посетит Сеул на этой неделе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким посетит Сеул на этой неделе для переговоров о путях возобновления диалога с КНДР, сообщает агентство "Ренхап".

Поездка Сунг Кима в Сеул состоится после его встречи со спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности Корейского полуострова Но Кю Дуком и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси в Вашингтоне.

"Специальный представитель Но Кю Дук и я также обсудили предложение об окончании войны, и я с нетерпением жду продолжения этих дискуссий и других вопросов, представляющих взаимный интерес, когда я буду в Сеуле в конце этой недели", - сказал американский дипломат о своей встрече с южнокорейским коллегой в Госдепартаменте США.

"Значительное количество сегодняшних дискуссий было посвящено углубленному обсуждению объявления о прекращении войны", - сказал, в свою очередь, Но Кю Дук.

"Я полагаю, что понимание США нашего предложения об объявлении прекращения войны углубилось в ходе серии наших недавних дискуссий", - отметил он.

По его словам, они также обсудили пути укрепления взаимного доверия с Северной Кореей, такие как гуманитарная помощь Северу и другие меры по укреплению доверия. Тем временем Сунг Ким отметил, что США остаются открытыми для диалога с Северной Кореей.

"Мы готовы сотрудничать с КНДР в решении проблем, представляющих гуманитарный интерес", - подчеркнул Сунг Ким.

Однако спецпредставитель США подчеркнул необходимость сохранения международного давления на Север.

"Даже оставаясь открытыми для диалога, мы также несем ответственность за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся КНДР", - сказал он.

"Кроме того, в соответствии с тем, что администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена-(вице-президента Камалы - ИФ)Харрис уделяет особое внимание правам человека, мы будем продолжать отстаивать права человека для людей в Северной Корее...", - добавил Сунг Ким.

Северная Корея по-прежнему не реагирует на предложения США о диалоге и с 2019 года воздерживается от переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации.

США КНДР Cеул

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