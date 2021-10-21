Премьер Грузии заявил, что Саакашвили могут перевести только в тюремную больницу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в случае ухудшения здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили из-за продолжающейся с 1 октября голодовки политика переведут под наблюдение медиков в тюремную больницу.

"Мы выслушали от министра юстиции, что единственное учреждение, куда в случае необходимости, по рекомендации врачей, будет переведен Михаил Саакашвили - это тюремная больница. Никакое другое учреждение не рассматривается, это исключено", - сказал в четверг журналистам Гарибашвили.

Между тем адвокат Бека Басилая, комментируя журналистам заявление министра юстиции, сказал, что перевод Саакашвили под наблюдение врачей в тюремную больницу является "провокацией со стороны властей".

"В этой тюремной больнице находятся сотни больных заключенных, осужденных по различным статьям, что создает реальную угрозу безопасности Михаилу Саакашвили", - сказал адвокат.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.