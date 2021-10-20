Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на рекомендацию состоявшегося накануне врачебного консилиума о госпитализации.

"Госпитализация Михаила Саакашвили может произойти в субботу или воскресенье. Есть небольшие вопросы, которые необходимо решить с министерствами юстиции и здравоохранения", - сказал в среду вечером журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе.

При этом он отметил, что госпитализация Саакашвили не означает прекращения объявленной им голодовки.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.