Золотой рудник "Кумтор" стал приносить Киргизии $6 млн в месяц после национализации

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии после введения внешнего управления на руднике "Кумтор" в бюджет стало поступать почти $6 млн ежемесячно, сообщил президент Садыр Жапаров на совещании глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций. Его цитирует пресс-служба.

"Соглашении о новых условиях проекта "Кумтор", подписанном 24 апреля 2009 года, компания "Кумтор Голд компани" потратила на разведку на 4% меньше своей валовой выручки, разница составила примерно $15-16 млн, ее должны были уплатить в республиканский бюджет в качестве налога, но не уплатили. После введения внешнего управления этот вид налога стал уплачиваться, и теперь в республиканский бюджет ежемесячно перечисляется по 500 млн сомов ($5,88 млн). Сейчас месторождение работает в интересах киргизского народа", - заявил президент.

По его словам, сейчас от горнодобывающей промышленности государству поступает более 2 млрд сомов ($23,5 млн) в месяц. Он призвал увеличить эту сумму в несколько раз, чтобы увеличить пенсии, пособия и зарплаты.

8 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил о выявлении масштабной коррупции на руднике. 11 августа ГНКБ проинформировал, что начат процесс денонсации соглашений по проекту "Кумтор".

По оценке следствия, на протяжении всего периода сотрудничества по руднику с канадскими инвесторами в лице компаний Cameco и Centerra Gold Inc. имела место масштабная коррупция при заключении всех соглашений, а условия этих соглашений не соответствовали интересам народа Киргизии.

12 августа Centerra заявила, что рудник захвачен.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тысяч метров.

Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани", месторождение было одним из крупнейших активов Centerra. В мае власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.

17 сентября Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA) временно исключила киргизскую государственную компанию "Кыргызалтын" из списка Good delivery list ("надежная поставка"). С этого дня вся продукция завода больше не будет считаться соответствующей стандарту.