Что случилось этой ночью: пятница, 22 октября

Переход части московских вузов на "дистанционку", заявление Байдена о ценах на газ, победа "Галатасарая" в матче Лиги Европы УЕФА

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ объяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID. "У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в общенациональный календарь (прививок - ИФ), но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной", - сообщил президент РФ.

- Часть вузов Москвы перейдет на "дистанционку" в период нерабочих дней. Некоторые из них в период с 28 октября по 7 ноября отправят студентов на каникулы.

- Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице. Отмечается, что ее нахождение в больнице не было связано с COVID-19. Источник в Букингемском дворце сообщил телеканалу CNN, что королева вернулась за свой рабочий стол в четверг днем и выполняла легкие обязанности.

- Путин счел, что проблему границы Армении и Азербайджана нельзя решить без РФ. "Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период", - заявил он на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

- Самарская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в своем официальном инстаграме глава региона в четверг.

- Байден заявил, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года. По его мнению, причина роста цен - ограничения ОПЕК.

- "Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы УЕФА. Встреча завершилась со счетом 0:1.