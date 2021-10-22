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На воинском мемориале Кишиневе из-за газового кризиса погас Вечный огонь

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Газовый кризис в Молдавии стал причиной временного отключения подачи газа к Вечному огню на Мемориале воинской славы в Кишиневе.

Как сообщило министерство обороны Молдавии, ведомство попросило компанию "Кишинев-газ" отключить подачу газа к Вечному огню в связи со снижением давления в подающих газ трубах и из-за сильного ветра, который может погасить огонь".

Минобороны отмечает, что "в условиях введенного чрезвычайного положения стремится избежать утечки газа, которая может угрожать безопасности". Согласно сообщению, "огонь останется погашенным до разрешения газового кризиса".

Военное ведомство разместило в социальных сетях и фотографии с проведенной в пятницу торжественной церемонии передачи огня на хранение. Военнослужащие роты почетного караула зажгли от Вечного огня специальный факел, который будет храниться в музее воинской славы министерства обороны, чтобы затем вновь зажечь от него Вечный огонь.

Ранее парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса. В октябре Молдавия получает от "Газпрома" только 65% от необходимого объема газа, в связи с чем давление в газопроводе упало до критических показателей.

Молдавия Кишинев

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