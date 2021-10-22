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Украина пообещала помочь Молдавии газом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Украина окажет помощь Молдавии с поставками газа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

На брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО он заявил, что с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и потом Молдавия вернет поставленный ресурс. По его словам, это необходимо сделать, поскольку "Украина и Молдова объединены, и в Украине есть территории, которые запитываются газом из Молдовы".

Ранее правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября. Решение было принято в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

Молдавия и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдавия получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в "Молдовагаз" сообщили, что контракт с "Газпромом", который истек 30 сентября, продлили на один месяц лишь за несколько часов до его истечения. В связи с этим, у "Газпрома" не было оснований для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдавии на октябрь.

По данным ICIS, Молдавия просит "Газпром" продлить контракт еще на год с 1 октября, сохранив ту же формулу ценообразования, что и в предыдущем соглашении. Однако "Газпром" пока не может выполнить эту просьбу. Газовый концерн потребовал от "Молдовагаза" реструктурировать свой долг на сумму, превышающую $500 млн, отмечает ICIS со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Погашение долга имеет решающее значение для "Газпрома".

Украина СНБО) Алексей Данилов Молдавия

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