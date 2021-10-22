Украина пообещала помочь Молдавии газом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Украина окажет помощь Молдавии с поставками газа, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

На брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО он заявил, что с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и потом Молдавия вернет поставленный ресурс. По его словам, это необходимо сделать, поскольку "Украина и Молдова объединены, и в Украине есть территории, которые запитываются газом из Молдовы".

Ранее правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября. Решение было принято в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.