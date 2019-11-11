Парнас по указанию Джулиани предупредил Киев о заморозке военной помощи США

Условием для выделения помощи было начало расследования в отношении Байденов

Американский президент Лев Парнас Фото: Reuters

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского предупредил новое руководство страны, что администрация Дональда Трампа заморозит военную помощь Украине, если Киев не объявит о расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, сообщает The New York Times.

Также Парнас предупредил украинские власти, что в противном случае вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на приведении к присяге нового президента.

По словам юриста Парнаса Джозефа Бонди, его клиент планирует рассказать на слушаниях в Конгрессе, что он назвал это условие Киеву, причем действовал он якобы по указанию личного адвоката президента США Руди Джулиани, которого считал действующим по указанию Трампа. Джулиани заявил, что "категорически не просил его так говорить".

Уточняется, что встреча Парнаса с представителем президента Украины состоялась в Киеве 20 мая за несколько дней до инаугурации Зеленского. На ней присутствовали только три человека: Парнас, американский бизнесмен Игорь Фруман и Сергей Шефир, входивший в ближайшее окружение Зеленского.

Адвокат Фрумана Джон Дауд в свою очередь, заявил, никаких упоминаний "о каких-либо условиях, военной помощи" не было.

Шефир подтвердил газете факт встречи, но добавил, что вопрос о военной помощи Украине не поднимался.

"Мы не рассматривали Парнаса и Фрумана как официальных представителей, и поэтому мы не считали, что они могут выступать от имени правительства США", - отметил он.

По его словам, в ответ на просьбу бизнесменов о встрече Зеленского с Джулиани он им сказал: "...мы можем рассмотреть возможность встречи с Джулиани, но только публично и официально и только после инаугурации вновь избранного президента".

Тем временем адвокат Парнаса отметил: "Было бы просто неразумно, чтобы Шефир присутствовал на встрече с Парнасом, если бы он не верил, что Парнас говорит от имени президента, а также что Парнас не передал бы послание президента на этой встрече".

Как подчеркивает издание, Пенс действительно не присутствовал на церемонии инаугурации Зеленского. Его офис заявил газете, что решение было принято 13 мая, за неделю до приведения президента Украины к присяге.

"Украинский скандал" в США

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на прошлой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний арестовали бизнесменов Парнаса и Фрумана. Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат президента США Джулиани называл своими клиентами.