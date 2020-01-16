Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 00:00

Соратник Джулиани заявил, что Украину обещали лишить любой помощи США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что он как представитель Дональда Трампа передал украинским чиновникам "очень жесткий сигнал" о том, что США прекратят всякую помощь стране, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - сказал он в интервью MSNBC.

Парнас сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником президента Украины Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов".

Он добавил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma. По словам бизнесмена, Трамп знал о попытках оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования против Байденов.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - заявил Парнас.

Он добавил, что заявление Трампа о том, что он ничего не знал, является ложью.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

США Украина Дональд Трамп Руди Джулиани  Лев Парнас

Новости

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

Мужчина ранил из ружья двух человек в суде Новокузнецка

Новое правительство

Группа по подготовке поправок в Конституцию приступит к работе 17 января

Новое правительство

Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением

Кадыров приболел и назначил Хучиева врио главы Чечни

Что произошло за день: среда, 15 января

Новое правительство

Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Новое правительство

Путин подписал указ об отставке правительства России

Новое правительство

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');