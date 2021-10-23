СМИ предположили, что подлодка США получила повреждение кормы в Южно-Китайском море

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в ходе столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября, получила повреждение верхней части корпуса, свидетельствует опубликованный китайскими СМИ спутниковый снимок.

На снимке, сделанном еще 15 октября, отмечено место повреждения в верхней кормовой (задней) поверхности подлодки, которая стоит у причала на американской военно-морской базе на острове Гуам в Тихом океане, куда она прибыла после инцидента. Однако снимок не очень высокого качества, поэтому однозначные выводы делать пока рано, полагают эксперты.

Между тем, эксперты американского издания The Drive, основываясь на спутниковых снимках компании Planet Labs от 20 октября, отмечают, что серьезных видимых повреждений на подлодке выше ватерлинии не заметно, в том числе в носовой ее части и на надстройке (рубке).

Таким образом, издание считает, что повреждения могут быть только в районе нижней части корпуса. Между тем, судя по спутниковому снимку, вблизи нет какой-либо инфраструктуры, указывающей на проведение ремонтных работ.

Согласно китайскому снимку, ранее вблизи кормы американской субмарины находилась плавучая мастерская.

ВМС США по-прежнему хранят молчание о том, с чем могла столкнуться подлодка и какие она получила повреждения.

Ранее гонконгский новостной сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.