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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Врачи порекомендовали перевезти Саакашвили из тюрьмы в многопрофильную больницу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Все члены состоявшегося консилиума врачей согласны, что в случае необходимости надо перевезти на госпитализацию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса, сообщил журналистам вечером в субботу личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Проблем пока у Саакашвили нет, но состояние его здоровья может ухудшиться в любую минуту. Его обязательно надо перевезти в многопрофильную больницу высокого класса, и с этим согласны все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей", - сказал Кипшидзе.

Высказывая свое личное мнение, личный врач отметил, что "перевод Саакашвили в тюремную больницу равносилен его убийству".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили

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