Личный врач Саакашвили сообщил о скорой госпитализации экс-президента

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - К тюрьме в грузинском городе Рустави подвезли реанимобиль, и вероятно завтра экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезут в лечебное заведение под наблюдение врачей, заявил журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Я точно не знаю, но госпитализация Саакашвили произойдет в пятницу. Пока неизвестно в какую клинику его перевезут. Проблема в обеспечении безопасности Саакашвили. На территорию Руставской тюрьмы привезли реанимобиль, чтобы в случае чего оказать необходимую помощь и перевезти в клинику", - сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что Саакашвили отказывается госпитализироваться в тюремную больницу, расположенную на территорию Глданской тюрьмы в Тбилиси, так как там невозможно обеспечить его безопасность.

"В пятницу Саакашвили посетит в Руставской тюрьме омбудсмен Грузии Нино Ломджария", - сказал Кипшидзе.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что у Саакашвили не будет никаких привилегий и он, как и все заключенные будет помещен в тюремную больницу.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.