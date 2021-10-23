Министр юстиции Грузии опроверг заявление о необходимости госпитализации Саакашвили

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе опроверг заявление личного врача экс-президента Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей якобы согласны, что в случае необходимости нужно перевезти на госпитализацию Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.

"На встрече с группой врачей мы поговорили о многих вопросах, но ни одного слова не было сказано о гражданской клинике", - написал Брегадзе в социальных сетях.

По словам главы грузинского Минюста, личный врач Саакашвили распространил не соответствующую действительности информацию.

"У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим позже", - отметил Брегадзе.

В четверг вечером Кипшидзе заявил журналистам, что все члены состоявшегося консилиума врачей согласны, что в случае необходимости надо перевезти на госпитализацию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.

"Проблем пока у Саакашвили нет, но состояние его здоровья может ухудшиться в любую минуту. Его обязательно надо перевезти в многопрофильную больницу высокого класса, и с этим согласны все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей", - сказал он.

Высказывая свое личное мнение, личный врач отметил, что "перевод Саакашвили в тюремную больницу равносилен его убийству".

Между тем, ранее глава Минюста Грузии неоднократно заявлял, что Саакашвили в случае необходимости будет перевезен в тюремную больницу, а не в гражданскую клинику.

На этой неделе Брегадзе заявлял также, что безопасность бывшего президента Грузии в случае его перевода в тюремную больницу будет обеспечена.

"Все заключенные равны перед законом и подход ко всем будет абсолютно одинаковым", - подчеркивал министр в беседах с журналистами.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.