МИД РФ допустил возобновление работы генконсульства в афганском Мазари-Шарифе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает возможность возобновления работы генерального консульства в Мазари-Шарифе в Афганистане. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

"Это может произойти, мы над этим работаем в межведомственном формате, тут надо гарантированно решить вопросы обеспечения безопасности. Талибы (участники "Талибана" – террористической запрещенной в РФ организации), что, между прочим, подтверждается делом, гарантируют безопасность не только российских дипломатических консульских учреждений", - заявил Кабулов на вопрос о возможности возобновления работы генерального консульства в Афганистане.

"В Мазари-Шарифе ситуация стабильная. Это дает основания для рассмотрения нашим руководством вопроса о возобновлении. Это пока вызревающая мысль, которая еще не воплотилась в конкретные шаги" - добавил он.

В начале июля Россия приостановила работу генконсульства в Мазари-Шарифе из соображений безопасности "до прояснения ситуации".

В августе этого года к власти в Афганистане пришли талибы на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, которые находились там 20 лет. Представители новых властей заявили о намерении сформировать инклюзивное правительство, вести борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Заявляли также об отсутствии угрозы со стороны Афганистана для стран региона. Между тем, во временное правительство, сформированное талибами, вошли исключительно представители движения. Ни одна страна мира на данный момент не признала "Талибан" законной властью в Афганистане.