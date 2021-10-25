Что случилось этой ночью: понедельник, 25 октября

Домашний режим для пожилых и хронически больных людей в Москве, реакция талибов на слова Путина, победа "Зенита" в 12-м туре РПЛ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Домашний режим для пожилых и хронически больных людей начал действовать в Москве. Указ о введении домашнего режима с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал 19 октября. При этом прогулки, походы по магазинам и занятия физкультурой на свежем воздухе для этой категории населения не ограничивают.

- Ростовский журналист Резник объявлен в розыск после записи в телеграм-канале. "Поводом для этого стал ряд записей в его телеграм-канале, а также в ряде ростовских телеграм-каналов, с которыми, как предполагается, он мог быть связан", - сказал собеседник агентства "Интерфакс". Источник отметил, что журналист уже долгое время находится за пределами РФ.

- Актер из сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер скончался в возрасте 59 лет. Известно, что актер боролся с раком предстательной железы.

- Талибы приветствовали слова Путина о возможном исключении их из списка террористов. Пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Абдул Кахар Балхи написал в твиттере, что талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) стремятся "к позитивным отношениям с международным сообществом".

- "Зенит" разгромил "Спартак" в 12-м туре РПЛ со счетом 7:1. "Спартак" потерпел крупнейшее для себя поражение в истории выступлений в чемпионатах страны. До этого самым крупным поражением команды был проигрыш ростовскому СКА со счетом 6:1 в 1984 году.

- "Дюна" собрала за минувшие выходные $40,1 млн в американском прокате. Премьера фильма состоялась одновременно в кинотеатрах и на американском стриминговом сервисе HBO Max.