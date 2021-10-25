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Домашний режим для пожилых и хронически больных людей начал действовать в Москве

Домашний режим для пожилых и хронически больных людей начал действовать в Москве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В понедельник, 25 октября, в Москве начал действовать домашний режим для пожилых и хронически больных жителей, он объявлен из-за осложнения ситуации с COVID-19.

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Указ о введении домашнего режима мэр Москвы Сергей Собянин подписал 19 октября.

Согласно документу, в течение четырех месяцев - с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года - предписывается не покидать места проживания людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Работающие смогут оформить больничный. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе для этой категории населения не ограничивают. Кроме того, упомянутые граждане смогут обращаться за медицинской помощью, посещать магазины и гулять с домашними животными.

Это ограничение не распространяется на москвичей, которые в последние шесть месяцев перенесли COVID-19, а также на тех, кто завершил курс вакцинации против коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Москве осложнилась осенью. Суточная заболеваемость во второй половине октября приблизилась к пиковым значениям за все время пандемии. В связи с этим городские власти приняли ряд дополнительных ограничений.

Москва COVID-19 коронавирус

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