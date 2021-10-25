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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 243,6 млн

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника возросло до 243 657 129, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 947 967 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 444 260 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов составило 735 941.

Второе место по количеству заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 175 468. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 454 269 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 729 763 заболевших, из них умерли 605 644 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 802 200 233 дозы вакцины от коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 636,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 268 человек, в Индии - 325, в Бразилии - 2 823.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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коронавирус университет Джонса Хопкинса

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