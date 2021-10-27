В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Европа продолжает быть единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были зафиксированы в европейском регионе. Эта часть света стала единственной, где отметили увеличение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей.

В других регионах зафиксировали уменьшение еженедельных случаев заболевания COVID-19. Как и на прошлой неделе, больше всего заболеваемость упала в африканском регионе (на 21%) и в западной части тихоокеанского региона (на 17%).

В общей сложности за неделю в мире было выявлено более 2,9 млн новых случаев заражения COVID-19.

Общемировое количество смертей от заболевания увеличилось на 5% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Увеличения были зафиксированы в европейском регионе (на 14%) и в Юго-восточной Азии (на 13%). Больше всего смертность упала в западной части тихоокеанского региона (на 16%), в восточном средиземноморье (на 13%) и в африканском регионе (на 11%).

Всего за неделю было зафиксировано 49 тыс. смертей по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 243 млн случаев заражения коронавирусом и более 4,9 млн смертей от последствий заражения.