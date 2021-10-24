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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом

Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом
Британский певец Эд Ширан. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Певец Эд Ширан сообщил о том, что он самоизолируется после того как получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает BBC News.

Музыкант, возглавляющий чарты, написал в посте на своей странице в Instagram, что продолжит давать запланированные интервью и выступления из дома во Фрамлингеме в графстве Саффолк.

"Эй, ребята, краткое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на Covid, так что теперь я самоизолируюсь и следую правительственным рекомендациям. Это означает, что теперь я не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить как можно больше запланированных интервью/выступлений у себя дома", - написал в своем посте Ширан.

На прошлой неделе он выступил в Лондоне в рамках церемонии вручения премии Earthshot (премия присуждается ежегодно пяти победителям за их вклад в защиту окружающей среды), организованной герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Хроника 09 января 2020 года – 24 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Эд Ширан

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