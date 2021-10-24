Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом

Британский певец Эд Ширан. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Певец Эд Ширан сообщил о том, что он самоизолируется после того как получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает BBC News.

Музыкант, возглавляющий чарты, написал в посте на своей странице в Instagram, что продолжит давать запланированные интервью и выступления из дома во Фрамлингеме в графстве Саффолк.

"Эй, ребята, краткое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на Covid, так что теперь я самоизолируюсь и следую правительственным рекомендациям. Это означает, что теперь я не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить как можно больше запланированных интервью/выступлений у себя дома", - написал в своем посте Ширан.

На прошлой неделе он выступил в Лондоне в рамках церемонии вручения премии Earthshot (премия присуждается ежегодно пяти победителям за их вклад в защиту окружающей среды), организованной герцогом и герцогиней Кембриджскими.