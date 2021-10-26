В Судане начали призывать ко всеобщей забастовке после военного переворота в стране

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Призывы ко всеобщей забастовке звучат в Судане от организаций, объединяющих, в частности, врачей и гражданских служащих, после того, как в стране произошел военный переворот, сообщает во вторник DPA.

Центральный комитет врачей Судана заявил, что медики по всей стране перестанут работать за исключением случаев экстренной необходимости.

Госслужащие, работники центрального банка также готовы присоединиться к забастовке, отмечает DPA.

Ожидается, что позже во вторник, СБ ООН проведет экстренную встречу, на которой обсудит ситуацию в Судане.

Суданские военные в ночь на понедельник, 25 октября, задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, и о намерении сформировать ответственное правительство.

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

В ответ на призыв Хамдока выступить с мирными протестами на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - есть жертвы и раненые.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.