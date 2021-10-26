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Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в обстрелах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) обвинили украинских военных в попытке взять под контроль поселок Старомарьевка на линии соприкосновения сторон в Донбассе. В Киеве сообщают о гибели украинского военного.

"Вооруженными силами Украины была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе", - говорится в заявлении, распространенном во вторник МИД ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что во вторник днем под огнем артиллерии оказался город Тельманово.

"В результате обстрела обесточено 12 трансформаторных подстанций, без электроэнергии осталась больница, школа, котельная и более 350 потребителей. Также зафиксировано попадание на территорию водоканала", - говорится в сообщении представительства.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщает, что во вторник утром в результате минометного обстрела со стороны противника повреждены шесть жилых домов в посёлке Гранитное Волновахского района Донецкой области. "При обстреле повреждены шесть жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Обстрел (...) продолжается", - сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Украинские военные также сообщили, что один военнослужащий Объединенных сил погиб, другой получил осколочное ранение в результате обстрела противника во вторник в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Раненого доставили в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии, сообщается в фейсбуке 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Донбасс Украина

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